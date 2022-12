Stiri pe aceeasi tema

- Relatarile media ca Ungaria s-a opus prin veto ajutorului financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina sunt „fake news” („stiri false”), a transmis marti pe Twitter premierul ungar Viktor Orban, informeaza Agerpres . „Toate stirile de azi vorbeau despre cum s-a opus Ungaria asistentei financiare pentru…

- Relatarile ca Ungaria s-a opus prin veto ajutorului financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina sunt "fake news", a scris marti pe Twitter premierul ungar Viktor Orban, ca reactie la articolele din presa internationala care remarcau ca blocarea sprijinului catre Kiev vine dupa ce Comisia Europeana…

- Ungaria va furniza un ajutor financiar de 187 de milioane de euro pentru Ucraina, drept contributie a sa la viitorul pachet de sprijin al Uniunii Europene in valoare de 18 miliarde de euro in 2023 pentru Kiev, potrivit unui decret guvernamental publicat miercuri de Budapesta, relateaza Reuters. Guvernul…

- Ungaria va furniza Ucrainei ajutor financiar in valoare de 187 de milioane de euro, in cadrul contributiei la un pachet de suport al Uniunii Europene, in valoare de 18 miliarde de euro, prevazut pentru 2023, conform unui decret guvernamental publicat miercuri seara. Guvernul premierului Viktor Orban…

- Premierul nationalist al Ungariei, Viktor Orban, a acuzat duminica Bruxellesul ca „trage” indirect asupra Ungariei prin seria sa de sanctiuni impotriva Rusiei, calificate de Budapesta drept „bomba” asupra economiei, potrivit France Presse. „Sa nu ne facem griji pentru cei care trag asupra Ungariei ascunsi…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca cel mai recent plan al Bruxelles-ului de a limita prețul gazului din FR este echivalentul unui embargo complet pentru Ungaria. Orban a scris despre asta pe Twitter cind a avut loc o intilnire a liderilor UE, relateaza European Truth. "Cel mai recent plan al…

- Parlamentul Ungariei a adoptat, luni, primele masuri anticoruptie menite sa atenueze temerile Comisiei Europene, care blocheaza fonduri de miliarde de euro in asteptarea reformelor privind statul de drept, relateaza AFP. Doua amendamente au fost adoptate cu majoritate confortabila, conform rezultatelor…

- Ungaria ar trebui sa se pregateasca pentru un razboi prelungit in Ucraina, a declarat luni prim-ministrul Viktor Orban, criticand aspru sancțiunile Uniunii Europene impuse Rusiei, despre care el a spus ca „s-au inversat”, ducand la creșterea prețurilor la energie.