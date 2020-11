Stiri pe aceeasi tema

- Romania este cea mai bine pregatita tara de pe lista statelor europene care sunt in curs de aderare la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "Astazi am avut o serie de intalniri importante, am avut o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei…

- Un pacient cu COVID-19 internat la Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” s-a aruncat de la fereastra unui salon aflat la etajul 2 al unitatii medicale, transmite instituția prin intermediul unui comunicat. Acesta nu a decedat in urma impactului, dar a murit in urma ranilor suferite la…

- In contextul pandemiei, toți specialiștii recomanda vaccinarea antigripala pentru a evita suprapunerea celor doua infecții. Ce se intampla insa in cazul persoanelor care au facut deja boala cauzata de noul coronavirus?!Campania de vaccinare antigripala pentru sezonul 2020-2021 a inceput și in Romania.…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat sambata 2.064 de cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore dupa efectuarea a 24.847 de teste. Este a patra zi consecutiva in care numarul bolnavilor zilnici se mentine peste 2.000. Alte 32 de persoane infectate cu coronavirus au murit. De asemenea,…

- Se fac sase luni de cand viata ta s-a schimbat. Dupa doua luni de urgenta (perioada 16 martie-14 mai), Romania a trecut la jumatatea lunii mai la starea de alerta, care va continua cel putin pana pe 14 octombrie. Pe 15 septembrie am intrat, practic, in cea de-a cincea luna de stare de alerta, intrand…

- Prezent miercuri, la Pitești, pentru o vizita la șantierul Salii Polivalente din localitate, premierul Ludovic Orban a facut precizari referitoare la drumul expres Craiova-Pitești. Compania Naționala de Investiții (CNI) va semna contractele de execuție pentru tronsoanele 3 și 4 ale drumului, cu toate…

- Am intalnit acest termen in presa scrisa franceza : „iacobinism sanitar”, care desemneaza un regim non-democratic, cu reguli foarte stricte, cu sanctiuni severe aplicate unor fapte ilicite minore si cu rezultate slabe sau cu efecte secundare sau adverse nebanuite. Termenul vine, desigur, din perioada…