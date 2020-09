Stiri pe aceeasi tema

- Inaugurarea statiei de la Bibesti, din judetul Gorj, a avut loc duminica, 23 august, fiind cea de-a treia si ultima statie de comprimare din cadrul proiectului BRUA Faza 1, pe care Transgaz o pune in functiune. Anul trecut au fost inaugurate statiile de comprimare gaze naturale de la Jupa-judetul Caras…

- Transgaz a finalizat lucrarile la cea de-a treia si ultima statie de comprimare gaze naturale din cadrul proiectului BRUA - Faza 1,cea de la Bibesti, din judetul Gorj, conform unui comunicat al companiei, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, inaugurarea statiei a avut loc duminica, 23 august,…

- Premierul Ludovic Orban a vizitat joi seara complexul hotelier Amfiteatru-Belvedere-Panoramic, din statiunea Olimp, unitati turistice care au fost reabilitate si modernizate printr-o investitie privata in valoare de peste 35 de milioane de euro, pe care a apreciat-o ca "extrem de importanta" pentru…

- Razvan Giuca a fost numit in functia de vicepresedinte al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra. Mandatul acestuia este de 5 ani.Operațiune mamut lansata din Franța - O intreaga retea infractionala a fost anihilata in Europa. Sute de indivizi,…

- Cea mai mare investitie de mediu din Sud-Estul Europei se apropie de final! Incineratorul de namol este realizat in proportie de 85% iar lucrarile la Statia de Epurare a Apelor Uzate Glina avanseaza! In urma cu 4 ani, acest proiect era complet blocat, anunța Primarul general al Capitalei, Gabriela…

- Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei - Eroilor 2 nu va fi data in folosința la 30 iunie așa cum au tot promis in diverse randuri autoritațile, insa marea inaugurare va avea loc totuși in acest an. Lucrarile la stații sunt aproape complet finalizate, iar Ministerul Transporturilor a inceput sa le prezinte…

- Luni dimineața a fost montata Stația de Reglare Sector (SRS) pentru gaz metan, langa Primaria Municipiului Suceava din Burdujeni, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Intr-o luna de zile, locuitorii din zonele in care s-au extins conductele de gaz metan vor avea aragazele și sobele alimentate cu gaze naturale.…