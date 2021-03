Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii și-ar doi ca noua miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sa fie alocate pentru infrastructura de transport, cate patru miliarde pentru mediu și educație și trei miliarde pentru agricultura, potrivit prezentarii pe care liderul PNL Ludovic Orban a facut-o luni…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, i-a informat pe liberali ca in cursul acestei saptamani va avea o intalnire cu președintele Klaus Iohannis pentru a finaliza discuțiile pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența. Citește și: Ludovic Orban, despre chelnerița de la Apele Romane: PNL are…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost intrebat, sambata, la Deva, de un grup de energeticieni daca Termocentrala Mintia se va opri definitiv, acesta raspunzand ca nu are cunostinta de o asemenea decizie, mentionand insa ca producatorul de energie are pierderi foarte mari. Citește și: Atac…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Deva, ca este necesara simplificarea ghidurilor de finantare si a procedurilor de obtinere a avizelor pentru proiectele cu finantare europeana, in paralel cu descurajarea acelor firme care contesta procedurile de licitatii doar pentru a bloca derularea…

- „Principalul subiect de discutie in cadrul coalitiei a fost structura Planului National de Rezilienta si Redresare, care sunt reformele, care sunt masurile, interventiile, practic ce urmeaza sa fie utilizati, banii pe care ii vom obtine din facilitatea de Rezilienta si Recuperare. Am facut pasi inainte.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat ca proiectul bugetului de stat va fi, cel mai probabil, prezentat in sedinta de Guvern de astazi si va fi in dezbatere publica in cursul acestei saptamani, mentionand ca nu stie de existenta unor nemultumiri. „Abia ce e lansat…

- ”Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut astazi o prima discutie cu vice-presedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, principalele teme abordate fiind legate de situatia bugetara a Romaniei, precum si de prioritatile strategice avute in vedere de catre guvern pentru relansarea economica…