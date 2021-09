Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca avut o intelegere cu Florin Citu, dar acesta a incalcat-o și a decis sa devina contracandidatul sau la sefia partidului. Conform ințelegerii, Ludovic Orban ar fi urmat sa ramana liderul PNL, iar Florin Cițu premier și apoi guvernator al BNR, la incheierea mandatului lui Mugur Isarescu. In opinia liderului liberal, ințelegerea a fost incalcata pentru ca „un personaj foarte important din Romania” a decis ca „trebuie sa decreteze ca Orban sa nu mai fie președinte PNL”. „Eu mi-am anuntat intentia de a candida si in momentul in care am hotarat sa-mi anunt intentia…