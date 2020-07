Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca a raspuns majoritatii cetatenilor care l-au sunat la telefon, dupa ce PSD i-ar fi facut public numarul personal de mobil."Cu mine poate comunica orice cetatean. Stiti ca mi-a facut PSD o campanie. Mi-au distribuit numarul de telefon mobil personal…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va instrui personal prefectii si sefii DSP privind aplicarea Legii carantinarii.Vom introduce masura carantinarii zonale. Va trebui sa pregatim actele normative. Astazi am decis sa particip la ora 11 la reuniunea colegiului Ministerului Sanatatii la reuniunii cu…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca PNL discuta in continuare cu USR-PLUS pentru stabilirea unor candidati comuni la primarii. El a precizat ca, indiferent de decizia luata, PNL nu va ataca USR in campanie. Afirmația vine dupa ce Orban acuza zilele trecute ca USR a ajuns sa atace PNL…

- "Acum oamenii trebuie sa faca ceva, sa presteze ceva. Sunt in campanie electorala, ce o sa spuna? Sa spuna despre scandalurile de corupție in legatura cu achiziția de maști, echipamente de protecție pentru coronavirus? Ce o sa spuna, ca au o problema in ceea ce privește programele de agricultura…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca va fi o campanie pentru alegerile locale fara adunari publice, fara mitinguri electorale, cu respectarea masurilor de protectie COVID-19. „Am adoptat astazi in guvern un proiect de lege prin care propunem data alegerilor 27 septembrie (…). Este adevarat…

- Premierul Ludovic Orban spune ca riscul de transmitere in comunitate a coronavirusului a crescut semnificativ și ii indeamna pe romani sa respecte regulile și sa se protejeze. „Odata cu masurile de relaxare, chiar daca noi le-am luat intr-o cadenta bine gandita, pas cu pas, treptat, numarul interactiunilor…

