Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a negat, joi seara, ca ar fi știut despre episodul cu Florin Cițu prins beat la volan in Statele Unite, in anul 2000, și respinge totodata speculațiile ca el ar fi fost sursa acestei dezvaluiri.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat joi la B1TV ca l-a deranjat atitudinea premierului Florin Cițu in scandalul conducerii sub influența alcoolului. „Va spun sincer, ce m-a deranjat la declaratia dlui Citu este ca a fost facuta publica informatia. Cel care trebuia sa faca publica informatia…

- Tabara Orban, responsabila pentru informația ca Premierul Cițu a facut pușcarie in SUA. „In patru tururi de scrutin cu PSD nu a aparut aceasta informație” Cei de la ONG-ul Legalizam.ro au facut publica informația conform careia actualul premier al Romaniei, Florin Cițu, a facut pușcarie in SUA, timp…

- Un document din martie 2000, al autoritaților americane, indica faptul ca premierul Florin Vasile Cițu ar fi fost condamnat la 2 zile de inchisoare sau plata a 1000 de dolari, in SUA, pentru șofat sub influența alcoolului. In cursul zilei de miercuri, Ciț

- Premierul Florin Citu a fost intrebat, miercuri, daca a fost reținut de poliția din SUA timp de doua zile. Șeful Guvernului a afirmat ca a facut o greșeala in urma cu 20 de ani. „Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY conducere sub influenta alcoolului. Am platit amenda respectiva, una foarte mare. Am…

- Actualul premier al Romaniei, Florin Cițu, ar fi fost incarcerat timp de 2 zile in SUA pentru condus sub influența alcoolului sau drogurilor, legislația americana nu face diferența intre ele. Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cițu ar fi fost reținut doua zile in anul 2000…

- ”Eu nu am adus nicio firma de bodyguarzi la nicio conferința județeana. Eu nu am dat afara niciun membru al PNL dintr-o funcție publica doar pentru ca nu ma susține pe mine. Și astazi aveți reprezentanți ai filialei PNL Bistrita, era minima recunoștința ca acești oameni sa fie numiți in funcțiile de…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marți ca este convins ca va caștiga un nou mandat de lider al formațiunii, chiar și in competiție cu premierul Florin Cițu. Șeful liberalilor a indicat ca și daca unele filiale nu și-au declarat sprijinul pentru candidatura sa la Congres, el cunoaște toți primarii…