- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seara, la Târgoviste, ca a fost „frapat” sa îl vada pe premierul Florin Cîtu „postat în Superman”.„Ce m-a frapat foarte tare e ca l-am vazut ieri, mi se pare, Superman. Cred ca aici e nevoie…

- Totuși, premierul Florin Cițu a menționat ca Executivul va lua masuri pentru ca majorarile de preturi la energie electrica si gaze sa nu afecteze populatia."Cu plafonarea preturilor e mai complicat. Suntem intr-o economie liberala. In Uniunea Europeana nu cred ca poti face asa ceva. Ne vom uita la toate…

- VIDEO| Cițu, pus in rolul lui Joker pe Instagram, dupa ce a „pozat” ca Superman. Dincu: „E nevoie, din cand, in cand, de control medical” Cițu, pus in rolul lui Joker pe Instagram, dupa ce a „pozat” ca Superman. Dincu: „E nevoie, din cand, in cand, de control medical” Pe internet a aparut un filmuleț…

- Președintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, susține ca a avut o ințelegere confidențiala cu premierul Florin Cițu. Orban a dezvaluit intr-o declarație la un post de televiziune ca premierul Cițu i-ar fi promis ca nu va candida la funcția de președinte PNL. Orban susține ca ințelegerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca in cadrul sedintei Biroului Executiv al PNL s-a convenit asupra formulei rectificarii bugetare care va fi sustinuta de el si de premierul Florin Citu la sedinta coalitiei. "Obiectivul principal al acestei reuniuni a fost dezbaterea rectificarii…

- Noul Birou Permanent Judetean al PNL Neamt s-a intrunit, vineri, in prima sa sedinta, iar principala hotarare adoptata a fost mandatarea actualului presedinte, George Lazar, pentru a-l sprijini pe premierul Florin Citu la Congresul PNL din 25 septembrie. Decizia a fost votata in unanimitate,…

- Președintele PNL a declarat, cu scurt timp in urma, ca premierul Florin Cițu nu a cerut și nu a avut acordul lui pentru remanierea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, membru PNL. De altfel, Orban a aratat ca este mulțumit de activitatea de pana acum a miniștrilor liberali. „Eu am mai declarat…

- „Știți ce s-a intamplat acolo. Am apelat la chestor, știți ce a pațit un chestor, da? Aștept sesizari din partea celor care au fost pur și simplu agresați de, nici nu pot sa-i spun doamna senator, acest personaj sinistru care nu ințelege unde se afla. In masura in care vor exista sesizari in acest sens,…