Orban spune că nu va exista coplată pentru programele naţionale de sănătate Premierul Ludovic Orban a afirmat ca pentru programele nationale de sanatate nu va fi prevazuta coplata, indiferent daca serviciile medicale vor fi furnizate intr-un spital public sau privat.



"Nu guvernul nostru este cel care a emis Ordonanta 24/2019, in care se prevede coplata in spitalele private. Beneficiarii programelor nationale nu sunt spitalele, ci sunt cetatenii care au nevoie de tratamente, de medicatie, de proceduri care sunt finantate pe programele nationale. Cetatenii normal ca au dreptul sa isi aleaga cine este furnizorul acestor categorii de servicii medicale. Cetatenii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

