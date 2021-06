Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara ca nu s-a ajuns la un acord in coalitia de guvernare privind pensiile si a adaugat ca se lucreaza la un proiect referitor la toate categoriile de pensii speciale - ocupationale, indemnizatii de diferite tipuri.



"Nu s-a discutat (despre pensii - n.r.). (...) Deocamdata nu am ajuns la un acord in coalitie cu privire la un punct de vedere. Cand vom ajunge la un acord, vom anunta punctul de vedere comun", a declarat Orban la finalul sedintei coalitiei de guvernare.



Intrebat daca s-a discutat in coalitie despre pensiile…