Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca ministrul Sanatatii va lua deciziile care se impun in cazul situatiei de la Spitalul de Urgenta Floreasca, iar cei care se fac responsabili vor fi sanctionati. "Sunt in derulare mai multe controale, care sunt aproape de finalizare. E Corpul de control al ministrului Sanatatii. De asemenea, e o evaluare facuta de autoritatea condusa de domnul Cepoi, exista un control care a fost efectuat si de Directia de Sanatate Publica. In urma acestor controale, pe baza rezultatelor acestor controale, am convingerea ca ministrul Costache va lua deciziile care se impun,…