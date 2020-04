Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au precizat ca ca nu toate masurile prevazute de lege vor fi luate in mod obligatoriu, mentionand faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Conform legii, starea de urgenta este decretata de presedinte prin decret,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca masurile luate pentru combaterea infectarii cu noul coronavirus au avut efect, numarul de cazuri mentinandu-se la 50. "Persoanele care au fost infectate fie erau in carantina, fie erau in izolare la domiciliu ca urmare a intrarii in tara, fie erau in izolare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca masurile luate pentru combaterea infectarii cu noul coronavirus au avut efect, numarul de cazuri mentinandu se la 50, relateaza Agerpres. Persoanele care au fost infectate fie erau in carantina, fie erau in izolare la domiciliu ca urmare a intrarii in tara,…

- Epidemia de coronavirus ia amploare in intreaga lume, inclusiv in Romania, unde avem, pana acum, confirmate 31 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Dintre acestea, 12 au fost confirmate marti, noua fiind din Bucuresti. Miercuri, au fost confirmate inca doua cazuri: o femeie din Bucuresti…

- Dupa ce specialiștii Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” au confirmat infectarea cu coronavirus a pacientei in varsta de 73 de ani, din Parscov, autoritațile au intrat in alerta. Insuși ministrul Sanatații, dr. Victor Costache, a recunoscut ca acest caz poate pune probleme. Dupa ședința Comitetului…

- Grupul de Comunicare Strategica a prezentat, astazi, masurile luate de autoritațile romane pentru prevenirea infecțiilor cu noul coronavirus. Incepand de astazi, 9 martie 2020, ora 12:00, intra in vigoare deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența privind impunerea unor restricții…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat luni ca au intrat in vigoare deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența privind impunerea unor restricții de trafic dinspre și inspre statele afectate de infecția cu noul coronavirus. Acestea sunt valabile in perioada 9-31 martie, cu…

- La conferința de presa dupa ședința Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, miniștrii Sanatatii, Afacerilor Interne și Transporturilor, alaturi de seful DSU și managerul au anunțate noi masuri de prevenire și control a infecției cu COVID-19 și au cerut populației sa se informeze doar…