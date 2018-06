Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat ca inca nu a fost chemat la DIICOT pentru a fi audiat in urma plangerii penale depuse de el impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea.



"Pana acum nu am fost chemat la audieri. Am vazut informatia, am inteles ca este vorba practic de deschiderea in rem, adica se cerceteaza faptele si inca nu persoanele. Deci eu mi-am facut datoria, am depus sesizarea, am prezentat faptele pe care le-am considerat ca sunt semnificative in ceea ce priveste derularea procedurii. Am considerat ca este necesara aceasta cercetare…