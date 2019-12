Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, referitor la dublarea alocatiilor pentru copii decisa de deputati, ca are incredere in presedintele Klaus Iohannis ca va lua o decizie buna, adaugand ca PNL a atras deja atentia ca PSD "a adus Romania pe marginea prapastiei" prin masurile luate in timpul guvernarii.…

- Premierul Ludovic Orban susține ca „orice cheltuiala suplimentara la buget, așa cum e construit, nu poate fi suportata decat daca se renunța la alte categorii de cheltuieli”. Dublarea alocațiilor pentru copii va aduce, cu sine, taieri din alta parte, a dezvalui Ludovic Orban la Digi 24. Iata principalele…

- Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind dublarea alocațiilor de stat pentru copii. Aceasta urmeaza sa fie trimisa președintelui Klaus Iohannis pentru a putea fi promulgata și apoi publicata in Monitorul Oficial.

- Deputații au pe ordinea de zi de miercuri, pentru dezbateri și vot final, mai multe proiecte de lege care au fost aprobate marți de comsiile de specialiate. Printre ele se numara dublarea alocațiilor, reducerea TVA de la 19% la 16% și eliminarea pensiilor speciale. Cele doua masuri adoptate marți, reducerea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca, in 2020, se va lucra la o noua lege a pensiilor, care sa elimine ”disfunctionalitatile, inechitatile”. ”Anul viitor, e inclus in programul de guvernare, vom crea echipe largi de lucru in care vom include specialisti, vom include reprezentanti…