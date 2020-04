Orban spune că alegerile locale ar putea fi organizate în luna septembrie Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca alegerile locale pot fi organizate in luna septembrie, daca primul val al pandemiei va trece pana la inceputul lunii iulie, iar in cazul alegerilor parlamentare, care ar trebui sa aiba loc in luna decembrie, se poate asigura o prezenta mare la urne prin introducerea votului prin corespondenta inclusiv in tara sau votul electronic.



Prezent joi seara la postul B1 TV, Ludovic Orban a fost intrebat daca s-a discutat in Guvern despre amanarea alegerilor locale, dupa alegerile parlamentare.



"La nivelul Guvernului, nu. Punctul nostru…

