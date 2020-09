Stiri pe aceeasi tema

- Noul an școlar e anunțat sa inceapa pe 14 septembrie, cu elevii in clase. Medicii solicita ca școala sa inceapa online, și doar de la 1 octombrie elevii sa mearga la clase. CARE este motivul: Mai sunt doar 9 zile pana la inceperea anului școlar. autoritațile centrale au emis reguli generale care trebuie…

- Scoala ar putea incepe fizic la 1 octombrie. Pana atunci cursurile s-ar putea face online. Scenariul a fost anuntat chiar azi de premierul Ludovic Orban, care precizeaza ca nu a fost luata o decizie, dar promite sa anunțe in timp util.

- Prezenta la scoala ar putea fi amanata pana la 1 octombrie, iar elevii sa invete online primele doua saptamani. Elevii ar putea merge la scoala incepand cu 1 octombrie, iar in perioada 14-30 septembrie sa urmeze cursuri online, spune Ludovic Orban. Este vorba despre un scenariu cerut de medici. Prezenta…

- AN SCOLAR 2020-2021. Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile sa inceapa fizic de la 1 octombrie, iar in intervalul 14-30 septembrie cursurile sa fie online - n.r.). Exista puncte de vedere exprimate de specialiști, in special medici, care spun ca atat profesorii, cat și copiii, intr-un procent…

- Ministrul educației, Monica Anisie, a declarat, marți seara, la Digi24, ca in cazul in care o școala adopta sistemul hibrid - invațamant clasic in combinație cu școala online - copiii care stau acasa vor urmari live, pe platforme, orele pe care colegii lor le desfașoara cu profesorul la clasa. „Transmisia…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, scenariile dupa care vor fi aplicate restricții in noul an școlar preuniversitar, care va incepe pe 14 septembrie. Potrivit președintelui, majoritatea elevilor vor merge fizic la școala, dar decizia se va lua, la propunerea școlii, a inspectoratului școlar…

- Președintele Romaniei a facut un anunț important pentru toți elevii. Noul an școlar va incepe in 14 septembrie, iar elevii vor merge efectiv la școala. Se iau in calcul trei scenarii in funcție de numarul bolnavilor din fiecare localitate. Decizia de a inchide școlile și mutarea cursurilor online aparține…

- Vezi cum ar putea veni ELEVII la școala, din toamna, daca Romania va fi lovita de un nou val de COVID-19. Scenariul luat in calcul la Ministerul Educației Elevii ar putea…