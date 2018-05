Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi seara, la Castelul Peles, ca spera ca partidul pe care il conduce si Casa Regala sa continue sa lucreze impreuna pentru a aduce Romania "pe drumul cel bun", astfel incat tara sa devina "un paradis". "Sper ca impreuna, Casa Regala si PNL, sa continuam sa servim natiunea romana, sa continuam sa aducem intotdeauna Romania pe drumul bun si sa reusim sa facem din Romania o tara asa cum este ea de fapt, un paradis, un loc in care romanii ar trebui sa se poate realiza in viata si sa aspire la fericire", a spus Orban in discursul sustinut cu ocazia dineului…