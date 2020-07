Stiri pe aceeasi tema

- „Ludovic Orban trebuie sa informeze urgent Parlamentul daca a scapat de sub control pandemia și se impune amanarea alegerilor locale și a deschiderii școlilor! Septembrie vine cu aceste doua mari provocari, iar Orban nu se mai poate ascunde la nesfarșit in spatele propriilor interese electorale. Trebuie…

- Este cu totul diferit de ceea ce iși dorește Guvernul. Președintele și premierul au facut apel la majoritatea parlamentara, sa incuviințeze menținerea restricțiilor inca 30 de zile. Cinci condiții au pus cei de la PSD ca se voteze starea de alerta: sa se deschida spitalele pentru bolnavii cronici, bisericile…

- Un proiect de lege inițiat de președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu și liderul deputaților PNL, Florin Roman, a fost depus joi la Parlament. Proiectul prevede ca mandatul aleșilor locali va fi prelungit pana la 1 noiembrie 2020. Astfel, alegerile locale pot fi…

- PSD vrea sa finalizeze în Parlament pâna la sfârșitul saptamânii legea privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei locale și sa stabileasca data alegerilor. Social-democrații au în lucru un proiect care propune înjumatatirea numarului necesar de semnaturi…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta miercuri sesizarea privind Legea referitoare la prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale. Judecatorii vor trebui sa decida cine va stabili data alegerilor locale: Guvernul (PNL) prin Ordonanța sau Parlamentul (PSD) prin lege.Citește…