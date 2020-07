Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD afirma ca premierul "nu se mai pote ascunde in spatele intereselor electorale" si ii cere sa le spuna romanilor ce se va intampla in luna septembrie. "Ludovic Orban trebuie sa informeze urgent Parlamentul daca a scapat de sub control pandemia și se impune amanarea alegerilor…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, il someaza pe premierul Ludovic Orban sa spuna urgent daca se impune amanarea alegerilor in contextul actualelor date epidemiologice. Social democrații cer totodata și un anunț ferm privind posibilitatea deschiderii școlilor din septembrie.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Constanța, ca este prematur sa se discute, in prezent, despre amanarea alegerilor locale, in contextul numarului tot mai mare de persoane infectate cu noul coronavirus. Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, la Constanța, intr-o conferința de presa,…

- Liderul PSD afirma ca, daca Romania va primi suma de aproape 80 de miliarde de euro, de la Uniunea Europeana, atunci Guvernul poate folosi banii de la buget pentru majorarile decise de social-democrati. "Daca ar fi sa dam crezare anunțului triumfalist al președintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca o decizie privind organizarea sau amanarea alegerilor locale nu tine exclusiv de Executiv sau de PNL, insa sustine ca Guvernul este pregatit „de orice masura” pentru a apara sanatatea publica, scrie News.roIntrebat daca se impune amanarea alegerilor locale in situatia…

- Un proiect de lege inițiat de președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu și liderul deputaților PNL, Florin Roman, a fost depus joi la Parlament. Proiectul prevede ca mandatul aleșilor locali va fi prelungit pana la 1 noiembrie 2020. Astfel, alegerile locale pot fi…

- Proiect de lege privind prelungirea mandatelor aleșilor locali. Un proiect de lege privind prelungirea mandatelor aleșilor locali ar urma sa fie finalizat cel tarziu maine, pentru a intra saptamana viitoare in dezbaterea Parlamentului. Inițiativa a aparut dupa ce judecatorii Curții Constituționale au…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri ca Parlamentul trebuie sa aprobe, pana pe 21 iunie, o lege care sa prevada atat prelungirea mandatului alesilor locali, cat si data alegerilor, in conformitate cu decizia Curtii Constitutionale. El a adaugat, intr-o postare pe Facebook,…