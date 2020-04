Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a spus ca nu exista nicio discuție despre șomajul tehnic pentru bugetarii din cadrul acestui minister. ”Nu exista asa ceva in discutie in Ministerul Finantelor Publice si nu este ceva ce eu as sustine in acest moment. Astazi este nevoie de fiecare om in administratia…

- Bugetari in șomaj tehnic. Ce plan are Guvernul. Guvernul Orban va lua si alte masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus. Astfel, acolo unde se va putea, angajatii din institutiile publice vor fi impartiti in doua. O parte va munci jumatate de luna, iar cealalta jumatate a angajatilor…

- Guvernul pregatește un proiect pentru somaj tehnic in sistemul bugetar. Angajații statului ar urma sa lucreze prin rotație Ministerul Muncii pregatește un proiect de act normativ care vizeaza somajul tehnic pentru institutiile publice, angajatii avand posibilitatea de a ramane acasa, prin rotatie, un…

- "Pregatim o reglementare in domeniu (domeniul public - n.r.). Sunt zone publice care nu pot fi afectate, in care avem nevoie de fiecare efectiv, ba chiar avem nevoie de resurse umane suplimentare. Nu putem afecta zona de sanatate, care inseamna spitale, directii de sanatate publica, ambulante, unitati…

- Guvernul a decis sa asigure plata somajului tehnic in proportie de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. “O alta masura foarte importanta pe care am luat-o este aceea de a asigura plata somajului tehnic, plata angajatilor…

- Ludovic Orban a anunțat masurile luate in ședința de guvern de miercuri aseara, care s-a intins pana la ora 3 noaptea. Printre acestea și asigurarea plații șomajului tehnic, plata angajaților care intra in șomaj tehnic, din bugetul Ministerului Muncii, prin bugetul de șomaj de la ANOFM. ”E clar ca foarte…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, ca intre masurile ce vor fi adoptate in contextul pandemiei de coronavirus se numara și plata șomajului tehnic pentru angajații din companiile care și-au incetat activitatea, precum și injectarea de bani in economie.

- Premierul Ludovic Orban a avut, astazi, consultari cu reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale, din cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, asupra masurilor economice și sociale necesare pentru reducerea efectelor COVID-19. Discuțiile s-au axat asupra soluțiilor necesare…