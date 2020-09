Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, duminica, cu mai puțin de 24 de ore inainte de inceperea anului școlar, ca are incredere in dascalii din Romania și le cere parinților sa aiba incredere. Premierul a spus ca reluarea procesului educațional este o necesitate, iar parinții știu acest lucru.

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca PSD solicita premierului Orban demiterea ministrului Educației, Monica Anisie, pentru felul in care a gestionat inceperea noului an școlar in contextul pandemiei de COVID-19.

- In aproximativ o saptamana ar trebui sa inceapa anul scolar 2020 - 2021, iar elevii, profesorii, dar si parintii asteapta vesti despre cum se vor desfasura cursurile in noul an scolar. Autoritatile au anuntat ca in functie de evolutia pandemiei de coronavirus, la 7 septembrie vor fi stabilite scenariile…

- Ziarul Unirea Declarația pe propria raspundere pentru parinți va fi ELIMINATA. Anunțul ministrului Educației despre inceperea școlii Conform ultimelor informații, declarația pe propria raspundere pentru parinți va fi eliminata din normele pentru inceperea școlii, anunța ministrul Educației potrivit…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si-a exprimat speranta ca, dupa inceperea scolii, va fi o crestere usoara a numarului de cazuri de imbolnavire cu COVID-19, dar nu la nivelul copiilor, ci a persoanelor cu risc, informeaza AGERPRES . “Noi speram sa avem doar o crestere usor simtita si nu la nivelul…

- Copiii nu au fost niciodata o prioritate pentru Cabinetul Orban, iar inceperea scolii in conditii de siguranta nu este importanta pentru Guvern, afirma luni liderul PSD, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor."Copiii nu au fost niciodata o prioritate pentru Guvernul Orban!…

- "Asa cum spuneati si dumnevoastra, sa poarte masti, sa aiba viziere sau fie bancuta dotata cu PEPSIGLAS, ca de fapt despre asta vorba", a declarat Monica Anisie, ministrul Educatiei, intr-o interventie la Antena3. Victor Ponta cere demisia Guvernului "PEPSIglas" Victor Ponta, liderul…

- Presedintele interimar PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca numarul crescut de cazuri de imbolnavire cu coronavirus prezentat de autoritati in ultimele zile face parte din ”manipularea”pregatita de catre Guvern, intrucat PSD nu a anuntat transant daca va vota sau nu starea de alerta. Intr-un interviu pe Romania…