Orban solicită CCR să respingă sesizarea Guvernului. Argumentul: interpretările sunt personale și nu au valoare juridică Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, solicita Curții Constituționale sa respinga sesizarea Guvernului. Argumentul: interpretarile sunt personale, nefondate și nu au valoare juridica. Saptamana trecuta, executivul sesiza CCR cu privire la existența unui conflict juridic de natura constituționala cu Parlamentul, pe tema moțiunii de cenzura. ”Constatam ca situatia prezentata in sesizare nu presupune si nici nu conduce la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre autoritati ale statului, in sensul Constitutiei si al legislatiei subsecvente. Ca urmare, propunem respingerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

