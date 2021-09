Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca situatia PNL este ''destul de critica'' si ca singura ''forma onorabila'' de a asigura o majoritate parlamentara este refacerea actualei coalitii, fiind exclus "vreun blat" cu PSD.



"Avem trei variante in momentul de fata: sa continuam guvernarea prin refacerea coalitiei, ceea ce presupune ca USR PLUS nu-l mai accepta pe Florin Citu, sa ne mentinem la guvernare cu mila PSD sau sa trecem in opozitie. Nu cred ca trebuie sa va explic de ce preferinta mea este pentru refacerea coalitiei. E singura forma onorabila…