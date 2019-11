Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) va avea prevazuta anual o suma prestabilita pentru asigurarea de comenzi pentru companiile romanesti din industria de aparare, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban, potrivit Agerpres.Acesta a avut, la sediul MApN, o intrevedere cu ministrul Apararii,…

- Guvernul nu are nicio intentie sa anuleze voucherele de vacanta și acestea vor fi acordate in continuare, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea Targului de Turism al Romaniei."Nu avem nicio intentie sa oprim voucherele de vacanta,…

- Guvernul Romaniei repara o nedreptate nerezolvata de un an. Minerii din Valea Jiului, care iși vor pierde locurile de munca prin disponibilizare, vor beneficia de venituri lunare in completare. Documentul a fost adoptat in ședința de Guvern de astazi. Guvernul condus de Ludovic Orban a rezolvat…

- In ședința de plen reunit a Senatului și Camerei Deputaților s-a atins cvorumul de ședința, ceea ce inseamna ca Ludovic Orban are șanse foarte mari sa-și treaca Guvernul.Sunt prezenți 235 de parlamentari, ceea ce inseamna ca avem cvorum. Situația este la limita pentru ca Ludovic Orban are…

- Klaus Iohannis l-a desemnat pe Ludovic Orban sa preia Guvernul, dupa demiterea echipei conduse de Viorica Dancila. Președintele i-a trasat și cateva ordine lui Orban, pe care va trebui sa le execute cat mai repede.”Organizarea alegerilor prezidențiale, elaborarea bugetului pe 2020, inchiderea…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la Parlament, ca un viitor cabinet liberal nu va schimba legislatia in domeniul justitiei prin ordonante de urgenta.In privinta recursului compensatoriu, PNL a inaintat un proiect de lege de abrogare a prevederilor. Exista calea parlamentara. In ce…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, vineri, cresterea de 4,4% a economiei romanesti in al doilea trimestru, serie bruta, fata de perioada similara a anului trecut. Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%, potrivit NEWS.ro.INS a anuntat, in august, primele…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, vineri, cresterea de 4,4% a economiei romanesti in al doilea trimestru, serie bruta, fata de perioada similara a anului trecut. Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%.