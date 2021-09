Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, declara ca exista o singura soluție politica „onorabila” pentru Romania și PNL, respectiv refacerea coaliției de guvernare. Plenul reunit al Parlamentului convocat de Orban și Dragu nu are ordinea de zi stabilita, afirma liderul liberal. Ludovic Orban a declarat miercuri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca programul PNDL 3, pe care l-a sustinut inca de la inceputul anului, a fost transformat in ”tema de campanie in competitia interna din Partidul National Liberal” si a mentionat ca are convingerea ca acest program poate fi adoptat in timp util si „fara a…

- ​Ludovic Orban se delimiteaza de Florin Cîțu, acuzând ca plecarea oricarui partid din actuala Coaliție de guvernare lasa „România la cheremul PSD”. El a precizat ca nu va participa la ședința conducerii PNL convocate de tabara Cîțu, el nefiind informat și consultat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut primele declarații legate de criza politica din interiorul coaliției de guvernare. ”Citu sa inteleaga realitatea momentului” a spus Orban. A adaugat ca nu va participa la sedinta conducerii PNL. Declarațiile liderului PNL: „In 6 decembrie romanii si-au exprimat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca premierul are in continuare sprijinul sau, dar se arata nemulțumit de modul cum a acționat in privința remanierii ministrului Justiției, Stelian Ion. „Il susțin pe Florin Cițu. Nu cred insa ca premierul trebuie sa ia decizii care pot sa puna in pericol Coaliția…