Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Bistrita, ca Florin Citu este favorizat de faptul ca 30 de presedinti de filiale i-au semnat motiunea, dar spune ca votul liber al delegatilor este cel care a facut ca de fiecare data partidul sa ia deciziile corecte in momentele importante.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca votul liber al delegatilor este cel care a facut ca de fiecare data partidul sa ia deciziile corecte în momentele importante, deși Florin Cîtu este favorizat de faptul ca 30 de presedinti de filiale i-au semnat motiunea. Orban a mentionat ca…

- Presedintele PNL Braila, deputatul Alexandru Popa, a anuntat, miercuri seara, ca a semnat motiunea de sustinere a presedintelui Ludovic Orban pentru un nou mandat in fruntea formatiunii. "Partidul National Liberal are nevoie de un lider care sa le garanteze romanilor ca vom putea guverna Romania…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat ca iși va depune moțiunea de candidat la președinția PNL joi, la ora 18.00, avand in vedere ca premierul Florin Cițu și-o va depune miercuri, la ora 18.00. „Premierul mi-a spus ca și el intenționeaza sa depuna miercuri, la ora 18.00, din cauza asta…

- „Se numara președinți de filiale. E un congres la care participa 5.000 de delegați. Daca cineva iși inchipuie ca președintele influențeaza toata filiala inseamna ca nu cunoaște deloc cum funcționeaza lucrurile”, a declarat Ludovic Orban.„Duc competiția pana la capat, sunt un om care voi da batalia pana…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca a semnat, în calitate de lider de partid, ”vreo zece plângeri penale” care vizeaza fapte ale Guvernului, atât din perioada în care Executivul era condus de Ludovic Orban, cât si dupa ce Florin Cîtu a devenit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni referitor la pozitionarea unor presedinti de filiale liberale fata de candidatii pentru conducerea formatiunii ca in decizia privind viitorul partidului trebuie sa conteze fiecare membru al partidului, si aceasta nu trebuie sa fie" apanajul a 20, 30,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni seara, despre alegerile din PNL, despre tradarea unor filiale care au trecut de partea șui Florin Cițu și despre relația pe care o are cu premierul. "Nu mai intru in acest razboi informațional. Noi am intrat in alegeri. Se desfașoara adunarile…