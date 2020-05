Orban și Tătaru, chemați la raport în Parlament Premierul Ludovic Orban și ministru sanatații, Nelu TAtaru, vor trebui sa dea explicații in Parlament, la solicitarea Camerei Deputaților. Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis in urma cu puțin timp audierea ministrului Sanatații Nelu Tataru și premierului Ludovic Orban in Parlament. Nelu Tataru va fi chemat la raport pe 11 mai, urmand ca Ludovic […] The post Orban și Tataru, chemați la raport in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis in urma cu puțin timp audierea ministrului Sanatații Nelu Tataru și premierului Ludovic Orban in Parlament. Nelu Tataru va fi chemat la raport pe 11 mai,...

- Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis in urma cu puțin timp audierea ministrului Sanatații Nelu Tataru și premierului Ludovic Orban in Parlament. Nelu Tataru va fi chemat la raport pe 11 mai, urmand ca Ludovic Orban sa fie audiat pe 18 mai, anunța Antena3.

- Premierul Ludovic Orban a evitat, joi, sa-i mai dea o replica liderului PSD Marcel Ciolacu, spunand ca „e bine ca am depașit aceasta etapa pana la urma”, pentru ca proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc a fost respins ieri in Senat. „Ce sa-i raspund? In calitate de președinte al Camerei…

- Liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis l-a acuzat ca are ințelegeri cu premierul ungar Viktor Orban, iar, in timp ce autoritatile se lupta cu pandemia, PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor. Ieșirea de astazi a…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara, intr-un interviu la Digi24, ca noile masuri care vor fi in vigoare dupa 15 mai le vor permite hotelurilor sa funcționeze, insa nu și restaurantelor. ”In privința restaurantelor, riscul epidemiologic este mare, pentru ca e clar ca nu poți sa porți masca,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca PSD va vota “responsabil” privind prelungirea starii de urgența, joi, in Parlament. “Incompetența Guvernului in gestionarea crizei, dar și lipsa oricarui dialog pentru un plan de masuri economice și sociale ne pun sa alegem intre doua rele: sa…

- Premierul Ludovic Orban il propune pe Nelu Tataru ministru al Sanatații, in locul lui Victor Costache. “Regret demisia domnului ministru, dar pe de alta parte, o ințeleg”, a declarat prim-ministrul, referitor la demisia lui Costache. El a mai spus ca in cele cinci luni in care a facut parte din Guvern,…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a publicat, marți, motivarea deciziei prin care constata conflictul juridic de natura constituționala intre președinte și Parlament și il obliga pe Klaus Iohannis sa desemneze un premier capabil sa coaguleze o majoritate. In motivare, Curtea combate, extrem de…