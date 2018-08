Stiri pe aceeasi tema

- Criza imigranților continua sa zguduie din temelii Uniunea Europeana și seamana discordie intre liderii UE. Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat razboi deschis premierului ungar, Viktor Orban, și ministrului de Interne al Italiei, Matteo Salvini, dupa ce primul a

- Premierul maghiar, care s-a laudat ca a impiedicat sosirea refugiatilor in Ungaria, a declarat ca doreste ca vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, sa reuseasca acelasi lucru in peninsula. Si Orban si Salvini sunt partizanii unei linii dure impotriva migrantilor in Europa. Marti, Viktor Orban a afirmat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a raspuns miercuri premierului ungar Viktor Orban si vicepremierului italian si ministru de interne Matteo Salvini ca "au dreptate" sa il vada ca "principalul lor opozant" din Europa in dosarul privind migrantii, relateaza AFP. "Nu voi ceda nimic in fata nationalistilor…

- "Daca Orban este rau, atunci Macron este de 15 ori mai rau", a declarat Salvini intr-o conferinta de presa la Roma, sustinuta dupa o scurta vizita efectuata in cursul zilei in Libia."Atunci cand UE isi va demonstra vointa de a-si proteja frontierele externe prin mijloace concrete, ne vom…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a declarat luni ca daca premierul ungar Viktor Orban este "rau", pentru ca refuza sa primeasca refugiati, presedintele francez Emmanuel Macron este "de 15 ori mai rau", informeaza AFP. "Daca Orban este rau, atunci Macron este de 15 ori mai rau", a declarat…

- ”Italia se confrunta cu o criza a migrației și este parțial din cauza ca Franța impinge oamenii inapoi la granița. Macron risca sa faca din Franța inamicul numarul 1 al Italiei in aceasta criza.” a scris pe Facebook vicepremierul Italiei, Luigi Di Maio. Guvernul Italian s-a aratat iritat și de o serie…

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a denuntat cu tarie sambata, cu 24 de ore inaintea unui mini-summit european asupra migratiei care se anunta exploziv, "aroganta" presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite AFP, conform agerpres.ro. Enumerand cifrele sosirilor de migranti…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…