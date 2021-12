Orban și parlamentarii dezafiliați din PNL depun la Tribunal solicitarea de înființare a noului partid Fostul președinte liberal, impreuna cu deputații și senatorii care s-au dezafiliat din PNL, depun luni solicitarea de inregistrare a unei noi grupari politice. „Ludovic Orban, alaturi de parlamentarii dezafiliați (ex-PNL), va depune astazi, la ora 12.00, la Tribunalul București, solicitarea de inregistrare a partidului Forța Dreptei ”, au transmis luni dimineața reprezentanții noii grupari politice. „Am luat decizia de a pune bazele unei noi construcții politice de centru-dreapta. Noi consideram ca este o obligație democratica și morala de a continua sa reprezentam cetațenii romani care ne-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

