Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a spus vineri, la Ramnicu Valcea, dupa ce premierul Florin Citu a relatat ca s-a inscris in partid in 1990, ca si el s-a inscris in partid tot in 1990, insa a ramas membru al acestei formatiuni politice in toti acesti 30 de ani.



"Si eu m-am inscris in PNL in 1990, dar eu am ramas membru 30 de ani, alaturi de dumneavoastra. (...) Noi astia cam am trait de-o parte si de cealalta a muntelui, brasovean fiind, simtim parca lucrurile altfel. Avem o alta perceptie asupra spatiului, asupra inaltimilor, asupra modului in care trebuie…