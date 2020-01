Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Lupu a demisionat, vineri, din funcția de secretar de stat, în contextul în care polițiștii au deschis un dosar penal pe numele sau, dupa ce acesta a avariat o mașina și a refuzat testarea cu aparatul alcooltest. Ludovic Orban anunțase anterior ca a decis sa îl demita din Guvern…

- Organizația PMP Timiș transmite ca a luat la cunoștința cu regret despre accidentul rutier soldat cu avarierea unui autoturism staționat petrecut astazi in Timișoara, in care conducatorul auto a fost Valeriu Lupu, secretar de Stat in cadrul Ministerului Transporturilor susținut de catre PMP.

- Valeriu Lupu, proaspat numit secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost implicat intr-un accident de circulatie, vineri, pe o strada din Timisoara. Pentru ca a refuzat sa fie testat cu alcooltestul de catre politisti, ii va fi intocmit dosar penal. Surse guvernamentale au declarat ca premierul…

- Valeriu Lupu, proaspat numit secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost implicat intr un accident de circulatie, vineri, pe o strada din Timisoara. Pentru ca a refuzat sa fie testat cu alcooltestul de politisti se va alege cu dosar penal, informeaza Romania TV. Potrivit surselor citate de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, ca a decis sa il demita pe Valeriu Lupu, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, cercetat penal dupa ce a avariat o mașina și a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, dar și prelevarea de probe biologice.„Am decis sa il…

- Astazi, la Serviciul de Urgenta 112, a fost sesizata producerea unei tamponari pe strada Behelei din Timisoara, fiind vorba de un conducator auto care s-ar afla sub influenta bauturilor alcoolice. Șoferul era chiar Valeriu Lupu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, care conducea un autoturism…

- Valeriu Lupu (PMP), numit la finalul anului trecut secretar de stat in Ministerul Transporturilor din noul guvern liberal, a fost implicat astazi intr-un accident rutier pe o strada din Timișoara. Aflat la volan, acesta a intrat in coliziune cu o mașina parcata și, conform tion.ro, martorii au sunat…

