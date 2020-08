Stiri pe aceeasi tema

- Lideul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca lipsa cvorumului a fost o strategie pentru ca moțiunea de cenzura sa nu fie votata. Acesta nu exclude posibilitatea ca PSD sa depuna o noua moțiune marți, in noua sesiune a Parlamentului. „A fost o strategie de a nu se face cvorum, de a nu se da vot. Eu am spus…

- Sedinta in care urma sa se dezbata motiunea de cenzura a fost inchisa din lipsa de cvorum, fiind prezenti doar 226 de parlamentari, in conditiile in care era necesara prezenta a 233. Grupurile parlamentare ale USR si PNL au parasit sala, reprezentantii UDMR au anuntat ca, daca se va intruni cvorumul,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, dupa ce sedinta in care urma sa se dezbata motiunea de cenzura a fost inchisa din lipsa de cvorum ca ceea ce s-a intamplat este „extrem de benefic pentru Romania”. Premierul a multumit partidelor care au sustinut Guvernul si nu au participat la dezbatrea motiunii

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca parlamentarii PNL nu participa la dezbaterea in Parlament a motiunii de cenzura, insa Guvernul va fi prezent, mentionand ca motiunea este in afara Constitutiei. "Astazi ne prezentam la motiunea de cenzura, chiar daca este o procedura neconstitutionala si…

- Premierul Ludovic Orban considera ca motiunea de cenzura este "un act de iresponsabilitate". Premierul a descris motiunea de cenzura ca o "potiune de cianura", cu care PSD vine din nou sa otraveasca Romania, informeaza Agerpres."Eu nu i-as spune motiune de cenzura, ci potiune de cianura. (…) Este un…

- Premierul Ludovic Orban a evitat, luni, sa spuna daca moțiunea de cenzura va trece sau nu va trece, menționand insa ca echipa de negociere a PNL are discuții individuale „cu toți parlamentarii” pentru menținerea actualului cabinet la Palatul Victoria.„Suntem in discutii, negocieri, cu formatiunile…

- Premierul Ludovic Orban considera ca moțiunea de cenzura depusa de opoziție in vacanța parlamentara reprezinta un act de iresponsabilitate, motiv pentru care analizeaza posibilitatea de a invoca un conflict juridic de natura constitutionala.”Moțiunea de cenzura este un act de iresponsabilitate. Romania…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca motiunea de cenzura anuntata de PSD nun are niciun temei serios, pentru ca Guvernul si-a facut datoria cu devotament, cu dedicare, considerand ca ar fi un act politicianist care nu ar avea decat efecte negative asupra democratiei in Romania.