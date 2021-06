Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al Curții de Conturi arata ca, din acest miliard de lei cheltuit in primavara-vara lui 2020, articole medicale in valoare de 631 de milioane de lei erau inca pe stocul Unifarm acum doar doua luni, pe 30 martie 2021. Fostul șef Unifarm, Adrian Ionel, a primit 1.150.000.000 de lei direct de…

- Contre in ședința Biroului Executiv Național al PNL intre Ludovic Orban și Florin Cițu. Cei doi au avut un schimb de replici pe tema PNRR. In aceeași ședința, Raluca Turcan s-a plans colegilor de ministrul USR PLUS al Investițiilor Europene, Cristian Ghinea. Turcan este nemulțumita ca ministrul Ghinea…

- Redeschiderea restaurantelor, doar pentru cei vaccinati. Citu: Daca Germania e OK, putem fi si noi OK. Fiecare tara are un mod de a motiva populatia sa se vaccineze, spune premierul Florin Citu despre ridicarea restrictiilor pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19. Citu a fost intrebat, miercuri,…

- ​Miercuri, la exact o saptamâna de la demiterea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sanatații, USR-PLUS urmeaza sa faca o noua propunere pentru acest portofoliu. Conform unor surse politice, propunerea ar urma sa fie Ioana Mihaila (PLUS), în prezent secretar de stat în…

- Ioana Mihaila, in prezent secretar de stat in Ministerul Sanatatii, si cu mari sanse de a fi nominalizata pentru postul de ministru, este medic endocrinolog detine impreuna cu sotul sau o clinica medicala, a candidat la Primaria Oradea si,potrivit propriilor declaratii, s-a inscris in PLUS din prima…

- USR PLUS ia in calcul sa mearga la sedinta coalitiei inclusiv cu propunerea ca Florin Citu sa fie inlocuit de Ludovic Orban la sefia Executivului, aceasta fiind o conditie pentru ca actuala formula de guvernare sa fie mentinuta. Surse din USR PLUS au declarat pentru News.ro ca, in contextul…

- ​​USR-PLUS cere retragerea lui Florin Cîțu, liderii partidului fiind nemulțumiți de modul în care Vlad Voiculescu a fost demis de premier, susțin surse din partid pentru HotNews.ro. Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca nu se pune problema. „Decizia de susținere a lui Florin…

- Corpul de Control al premierului va merge in control la Ministerul Sanatații dupa ce, saptamana trecuta, DSP Vrancea a contestat numarul de 20 de teste publicat de minister, susținand ca s-au facut 40. Ulterior, Ministerul Sanatații a precizat ca nu toate datele au fost extrase din platforma STS din…