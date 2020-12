Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in scurt timp, pentru stabilirea calendarului audierii in comisiile parlamentare a ministrilor propusi in Cabinetul Citu si votul in plenul Parlamentului. Vezi și: Primul SONDAJ CURS dupa alegeri: Evolutii spectaculoase in…

- LIVE TEXT. Noul Guvern ar putea fi investit astazi. Florin Cițu a depus programul de guvernare la Parlament Noul Guvern, condus de premierul desemnat Florin Citu, ar putea fi investit astazi, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Lista miniștrilor din Guvernul Cîțu şi…

- Premierul desemnat Florin Citu si presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, au ajuns, miercuri, la Parlament. Conform programului anuntat, premierul desemnat depune miercuri dimineata lista Cabinetului si programul de guvernare la Parlament. Birourile permanente ale celor…

- Lideru PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, cu ocazia reluarii discuțiilor cu reprezentanții USR-PLUS și UDMR pe tema programului de guvernare, ca procedura permite audierea candidaților pentru postul de ministru în Parlament, în aceasta saptamâna, ”daca exista bunavoința.”…

- Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare s-au complicat. Incepe o noua runda de negocieri. Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare s-au complicat, iar un accord pare foarte departe. Liderii PNL, USR PLUS și UDMR nu s-au mai intalnit și nu au mai comunicat direct, ci doar…

- Liderul PNL, Ludovic Orban a anunțat ca liberalii au doua scenarii cu care se vor duce la negocieri. Prima varianta ar fi șefia guvernului pentru Orban și președinția Senatului pentru Cițu, ceea ce inseamna ca revine USR PLUS Camera Deputaților și a doua varianta Cițu prim-ministru și Orban președinte…

- Liderii USR-PLUS vor avea, miercuri seara, o ședința informala in care vor discuta propunerea facuta de Ludovic Orban la discuțiile de marți cu Dan Barna și Kelemen Hunor. Orban ar vrea sa fie propus iar in funcția de premier pentru a debloca negocierile. Astfel, Barna ar urma sa fie propus șeful Camerei…