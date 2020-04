Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia cu ocazia inceperii lunii postului Ramadan.Cu ocazia inceperii lunii postului Ramadan, transmit calde salutari comunitatii musulmanilor din tara noastra Ramadanul este timp dedicat spiritului, reflectiei si familiei, prin ragazul oferit regasirii…

- Premierul Ludovic Orban a decarat, joi seara, ca varful epidemiei este estimat, in acest moment, in perioada 1-5 mai, dar prognozele nu sunt 100% sigure. Orban a afirmat ca, si dupa ce va trece varful pandemiei, masurile restrictive vor fi pastrate, iar revenirea la normalitate se va face treptat, cu…

- Premierul Ludovic Orban estimeaza ca in perioada urmatoare vor pleca, la munca, in strainatate, aproape un milion de romani, el precizand ca statul roman nu are nicio parghie legala pntru a-i impidica sa fie angajati de companii straine. "Avem aproximativ o estimare, in jur de 80-90.000 de persoane…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi seara, ca Romania urmeaza sa primeasca in perioada urmatoare peste doua milioane de masti de protectie si 100.000 de combinezoane. "In urmatoarea saptamana, urmeaza sa primim pe 3-4 aprilie 200.000 de masti FFP 2, pe 7 aprilie 100.000 de combinezoane,…

- Premierul Ludovic Orban susține ca majoritatea experților considera ca varful epidemiei de coronavirus va fi in perioada 28 aprilie - 1 mai.Citește și: Instinctul de supraviețuire/ OPINIE ”Nu sunt un expert, dar n-am consultat cu mai mulți experți. Sunt pareri imparțite, dar cele mai…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, azi, referitor la demisiile medicilor din Romania, ca s-a facut propunerea interzicerii dreptului de practica. Orban spune ca nu are o parere clar conturata despre acest lucru, insa susține ca se vor lua masuri mai dure. Una dintre ele ar fi prelungirea perioadei…

- Conform documentului obținut in exclusivitate de Realitatea PLUS, Ordonanța prevede ca de aceasta amanare vor beneficia doar persoanele fizice ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de criza generata de coronavirus.IMM-urile pot beneficia de aceasta facilitate doar cele care și-au incetat…

- Anul acesta se implinesc cinci ani de la momentul in care Parlamentul a adoptat, la initiativa lui Varol Amet, deputat al Uniunii Democrate Turco Tatare din Romania in devine zi oficiala de sarbatoare pentru minoritatea tatara din Romania legislatura 2012 2016, Legea 333 din 25 noiembrie 2015, prin…