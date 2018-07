Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la intalnirea de miercuri din Modrogan a lui Vasile Blaga cu fostii pedelisti, ca sediul partidului este deschis pentru intrunirea tuturor liberalilor, catalogand posibila lipsa de sustinere a sa la sefia PNL ca "simple speculatii de presa".

- Ludovic Orban a declarat luni, privitor la intalnirea celor din aripa PDL din PNL organizata de catre Vasile Blaga, ca sediul partidului este deschis pentru orice intrunire a liberalilor și ca nu exista "nicio problema" cu susținerea sa la șefia PNL.

- Fostul co-președinte al PNL, Vasile Blaga, i-a chemat pe liderii organizațiilor din aripa ex-PDL la sediul partidului din Modrogan, miercurea viitoare, ora 16.00, la o intanire unde vor conveni asupra susținerii lui Ludovic Orban la șefia formațiunii, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Sursele…

- Dragnea, acuzații grave la adresa lui Iohannis: ”Da, presedintele s-a implicat direct in condamnarea mea!”, a declarat, miercuri, la Antena 3, liderul PSD, el precizand ca miza principala a lui Klaus Iohannis este ”ca el sa nu mai existe”. ”Eu va spun ce vorbea Raluca Turcan și Ludovic Orban, cu oameni…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca in cazul excluderii din partid a prim-vicepresedintelui filialei sector 2 Viorel Catarama s-a aplicat Statutul. "S-a votat. (...) Avem un Statut, am aplicat Statutul. Cine are de exprimat puncte de vedere are cadrul partidului la dispozitie,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, referitor la achitarea de catre instanța suprema a liberalului Dan Motreanu si a fostul consilier prezidential George Scutaru, ca cei doi s-au retras din funcții, atunci cand a inceput urmarirea penala, PNL fiind un partid moral."Și Dan Motreanu,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost vineri la Videle, in judetul Teleorman, in contextul in care orașul sarbatorește 50 de ani de la inființare, dupa care s-a laudat pe Facebook ca nu prea a vazut PSD-iști pe acolo.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, intr-o conferința de presa, ca ar fi oportuna revizuirea Constituției, la momentul in care va exista un sprijin popular și parlamentar in acest sens, demers care sa vizeze și limitarea competențelor CCR care a devenit "un stat in stat", informeaza…