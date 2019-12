Orban: Şedinţă de guvern joi; pe agendă, modificări în domeniul Justiţiei Guvernul se va reuni in sedinta joi, de la ora 10,00, dupa ce Senatul a decis miercuri prorogarea termenului de intrare in vigoare a pensionarii anticipate a magistratilor pana la 1 ianuarie 2022, mentinandu-se pentru urmatorii doi ani vechimea minima de 25 de ani, si, pentru 1 ianuarie 2021, termenul de la care numarul judecatorilor in completele inferioare va creste de la doi la trei.



"In cadrul unei ordonante de urgenta care fost data de domnul Tudorel Toader (...), in cursul dezbaterii si aprobarii legii de aprobare a ordonantei s-au introdus aceste amendamente care proroga termenul.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

