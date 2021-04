Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca, in prima sedinta a Biroului Politic al PNL, se va lua act de suspendarea lui Costel Alexe si Mihai Chirica din toate functiile detinute in partid. "Vom lua act in prima sedinta in Biroul Politic de suspendarea din toate functiile din…

- Deputatul Cosette Chichirau, copreședinta a USR PLUS Iași, a afirmat ca nu este suficienta autosuspendarea lui Mihai Chirica și Costel Alexe din funcțiile deținute in partid, ci este necesara și demisia lor...

- Deputatul Cosette Chichirau, copresedinte al USR PLUS Iasi, considera ca nu este suficienta autosuspendarea lui Mihai Chirica si Costel Alexe din functiile detinute in partid, ci este necesara demisia lor de la Primaria Iasi, respectiv de la CJ. "Domnule Orban, dragi colegi liberali, nu este suficienta…

- Surse judiciare au confirmat faptul ca Mihai Chirica este suspect intr-un dosar DIICOT. De asemenea, senatorul Marius Bodea ii solicita lui Ludovic Orban suspendarea urgenta a primarului din funcțiile politice. Primar suspect intr-un dosar DIICOT Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, este suspect…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, intra cu toata forța in cei de la USR-PLUS și trage cu tunul in Vlad Voiculescu. Orban considera ca imaginea Guvernului a fost facuta ”zdrențe” din cauza lui Voiculescu, iar cei de la USR-PLUS au acum ”mofturi”, ne-au precizat surse participante la ședința BEX PNL.…

- Mai mulți liberali au cerut in ședința de luni a PNL tranșarea urgenta a problemei Vlad Voiculescu pentru ca „boala lunga e moarte sigura”, spun surse citate de Antena 3. „Nu putem sa stam așa, ca ne ducem la vale. Trebuie tranșata treaba ca altfel boala lunga e moarte sigura”, a spus un lider…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus ca toate procedurile pentru numirea noilor prefecți sunt finalizate. Orban a explicat ca in cursul acestei saptamani sau cel tarziu saptamana viitoare, Guvernul va numi prefecții in toate județele. Citește și: SONDAJ CURS - PNL isi incepe scaderea, PSD…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe le solicita premierului Florin Cițu și președintelui PNL Ludovic Orban sa numeasca un liberal in funcția de prefect al Clujului. Alin Tișe le-a trimis cate o scrisoare celor doi lideri ai PNL. Președintele CJ Cluj susține ca demersul sau este susținut…