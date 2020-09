Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban: Școala va incepe saptamana viitoare Foto: Arhiva/ Gina Poenaru. Școala va începe saptamâna viitoare, a reafirmat ieri, la Bistrița, premierul Ludovic Orban, subliniind ca dreptul la educație este fundamental. El a explicat ca scenariul folosit în fiecare localitate…

