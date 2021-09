Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a exprimat, duminica, nemultumirea ca premierul Florin Citu nu a venit sambata la Scoala de Vara a Tineretului National Liberal (TNL) in conditiile in care acesta nu s-a aflat la o distanta mare de statiunea Venus, locul in care s-a desfasurat reuniunea. "Il asteptam…

- "Il asteptam pe Florin Citu si la Scoala de vara a TNL, iar intre locul de desfasurare a Scolii de Vara a TNL si locul unde a fost cu ministrul Finantelor, domnul Vilceanu, nu este o distanta foarte mare. Tinerii l-au asteptat si nu a mai venit", a afirmat Orban, la un post TV.Presa a relatat ca premierul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a exprimat, duminica, nemultumirea ca premierul Florin Citu nu a venit sambata la Scoala de Vara a Tineretului National Liberal (TNL) in conditiile in care acesta nu s-a aflat la o distanta mare de statiunea Venus, locul in care s-a desfasurat reuniunea. "Il asteptam…

- "Il asteptam pe Florin Citu si la Scoala de vara a TNL, iar intre locul de desfasurare a Scolii de Vara a TNL si locul unde a fost cu ministrul Finantelor, domnul Vilceanu, nu este o distanta foarte mare. Tinerii l-au asteptat si nu a mai venit", a afirmat Orban, la o televiziune de știri.Presa a relatat…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a afirmat sâmbata, la Scoala de Vara a Tineretului National Liberal (TNL), ca este convins ca la congresul din 25 septembrie reprezentantii TNL vor vota liber si ca nu se vor lasa controlati si îndrumati sa voteze altfel decât…

- Propunerea premierului Florin Cițu pentru funcția de ministru al Finanțelor este Dan Vilceanu. Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca unii colegi liberal nu pot participa la BPN-ul convocat, in nici 24 de ore, pentru validarea lui Vilceanu. „Premierul a facut publica o propunere. Eu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca propunerea pentru un nou ministru al Finantelor trebuie sa fie a partidului, urmand sa fie discutata si cu prim-ministrul. "Nu am abordat acest subiect, voi discuta cu premierul Citu acest subiect. Cu siguranta, ma voi intelege cu premierul asupra…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat joi ca l-a deranjat modul în care premierul Florin Cîțu a procedat cu remanierea ministrului Finanțelor. Orban a spus ca premierul nu a avut acordul sau și nici al forurilor statutare la partidului. "M-a deranjat faptul ca a spus ca a avut…