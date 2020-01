Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis vineri un mesaj cu prilejul sarbatoririi Unirii Principatelor.“Cu 161 de ani in urma, romanii de pe cele doua maluri ale Milcovului sarbatoreau impreuna indeplinirea unui ideal drag al generației pașoptiste, unirea Moldovei cu Țara Romaneasca. Mica Unire,…

- In fiecare an, la 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Unirea Principatelor Romane din anul 1859, realizata sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un act de vointa politica a celor doua principate romanesti, Moldova si Tara Romaneasca, prima etapa in crearea statului unitar roman modern. *****…

- Romanii au o noua zi libera pe 24 ianuarie 2018, cand se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sau Mica Unire. Mica Unire este considerata a fi primul pas important pentru formarea statului național unitar roman, dupa ce, la 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales in unanimitate…

- Implinirea a 161 de ani de la Mica Unire a fost marcata astazi, 23 ianuarie, de elevii din trei clase de la Școala Gimnaziala nr. 5 Piatra Neamț. Ca parte a proiectului educațional „Evocarea satului romanesc”, ce a inceput anul trecut, activitatea de astazi a rememorat momentele istorice care au dus…

- Exponatul lunii ianuarie 2020 "Mici insemne ale unor mari nazuinte. Simboluri ale Unirii Principatelor in filatelie si numismatica", la Muzeul National de Istorie a Romaniei Cu prilejul celebrarii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Muzeul National de Istorie a Romaniei prezinta, in cadrul…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Minoritaților Naționale din Romania, in care arata ca romanii, indiferent de apartenența etnica sau culturala, ne dorim toți sa traim intr-o țara prospera și atașata valorilor democrație”Ziua de 18 decembrie o dedicam…