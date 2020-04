Orban: Sărbătoarea pascală s-a derulat în condiţii extrem de bune Sarbatoarea pascala s-a derulat in conditii "extrem de bune", a declarat, marti, premierul Ludovic Orban, care a adaugat ca aceasta nu poate sa constituie baza unei cresteri a riscului de raspandire a noului coronavirus. "Cred ca Sarbatoarea pascala s-a derulat in conditii extrem de bune si ca nu poate sa constituie baza unei cresteri a riscului de raspandire a virusului. Asta nu inseamna ca trebuie sa ne relaxam, ca trebuie sa renuntam la proverbul 'Paza buna trece primejdia rea', inca nu suntem la varful epidemiei, inca trebuie sa respectam toate regulile, sa respectam toate masurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

