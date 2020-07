Guvernul va adopta, saptamana viitoare, actul normativ pentru schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari, a anuntat, duminica seara, premierul Ludovic Orban. "Am primit aprobarea de la Comisia Europeana pentru schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari, care nu sunt IMM-uri, si vom adopta, in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, actul normativ", a declarat Orban, la B1 Tv. El a indicat ca Guvernul pregateste un act normativ important care vine in sprijinul companiilor si al angajatilor. "La nivel european a fost adoptat programul…