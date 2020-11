Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis marti, la intalnirea cu reprezentantii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, ca salariul minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2021 va fi majorat in functie de evolutia economiei.

- Premierul Ludovic Orban a transmis, in cadrul consultarilor pe care le-a avut luni cu reprezentantii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, ca salariul minim brut pe tara garantat in plata pentru...

- „Suntem adeptii unui mecanism de crestere care sa se bazeze pe realitatile economice, respectiv rata inflatiei, cresterea productivitatii si alti factori economici. Obiectivul nostru este sa nu fie afectate locurile de munca, mai ales in aceasta perioada in care companiile se confrunta cu dificultati…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, in cadrul consultarilor pe care le-a avut luni cu reprezentantii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, ca salariul minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2021 va fi majorat in functie de evolutia economiei, relateaza Agerpres.

- Premierul Ludovic Orban a transmis, in cadrul consultarilor pe care le-a avut luni cu reprezentantii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, ca salariul minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2021 va fi majorat in functie de evolutia economiei, potrivit unei postari pe pagina…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca in stabilirea salariului minim se va lua in calcul ”acelasi principiu ca anul trecut”. ”Vrem sa fie legat de productia Romaniei”, a afirmat Citu, care va participa marti la sedinta Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, anunța news.ro.…

- ”Avem acelasi principiu ca anul trecut, vrem sa fie legat de productia Romaniei. Asta am propus anul trecut si asta vom face si in continuare”, a afirmat, luni seara, Florin Citu, intrebat despre formula de calcul pentru salariul minim. Ministrul Finantelor, alaturi de premierul Ludovic Orban si…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, au discutat miercuri cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania, in perspectiva adoptarii de catre Guvern a rectificarii bugetului pentru anul in curs. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului,…