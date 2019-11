Stiri pe aceeasi tema

- Salariile si pensiile vor fi achitate la termen, insa nu vor fi platite in continuare salarii celor ''care au intrat pe usa din dos in institutiile publice'', ''pe baza de pile sau de carnet de partid'', a declarat vineri, la Brasov, premierul Ludovic Orban.

- Senatorul Liviu Pop a reacționat in direct la Romania TV dupa ce Ludovic Orban a susținut ca pensiile ar putea fi majorate, dar pentru acest lucru este nevoie mai intai de o analiza. ”Nu sunt declarații, sunt aberații din punctul meu de vedere... ca premier al Romaniei sa faci declarații…

- Klaus Iohannis a anunțat, la Palatul Cotroceni, ca prin deciziile pe care Viorica Dancila le ia, refuzul de a merge in Parlament pentru remanierea Guvernului, precum și schimbarea unei treimi din Guvern, risca sa duca Romania intr-o criza din care romanii vor ieși foarte afectați. Președintele a…