- „Ziua in care se intorc la școala copiii și adolescenții este una dintre cele mai frumoase și mai importante dintr-un an. Speranțe și griji, bucurie și trepidația așteptarii, graba și anticipare, toate emoțiile care insoțesc un nou inceput culmineaza in aceasta zi și se revarsa in intreaga societate,…

- „Avem aceasta șansa de a ne uita la un model și de a invața de la el și de a ne trai credința și apartenența noastra in modul cel mai firesc și mai sanatos. Ii suntem datori cu aceasta urmare a lui prin roadele muncii sale, prin roadele propovaduirii sale și suntem datori sa le facem vizibile in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca anuntata intentie de a schimba prefectii si subprefectii USR PLUS si anuntarea cancelariilor occidentale despre motiunea USR PLUS alaturi de AUR ar insemna ”sa ardem toate puntile”. Orban a adaugat ca nu inselege care este mobilul crizei guvernamentale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca in Romania 70% din populatie "vibreaza" la elemente de doctrina nationala si crestina si in aceste conditii nu se poate "bate" doar pe o nisa de 15-17% care cuprinde publicul modern sau progresist, ci trebuie sa reprezinte si alti cetateni. Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a sfatuit pe membrii partidului, miercuri, la sedinta Colegiului Director Judetean (CDJ) PNL Galati, ca la Congresul din 25 septembrie sa nu ia decizii pe baza de interese personale. „Alegeti presedintele partidului pe care pe care il considerati ca este…

- Forfota mare la targurile scolare din Capitala. Pentru ca au ramas zile numarate pana la inceputul noului an scolar, parintii s-au inghesuit la tarabe pentru a le cumpara copiilor haine si rechizite.

- Franța va deschide din septembrie intre 6.000 și 7.000 de centre de vaccinare in proximitatea școlilor, pentru a se asigura ca elevii vor putea participa cat mai mult fizic la ore, scrie Școala 9 . Elevii vaccinați vor continua sa mearga la școala daca in clasa lor se descopera un caz de infectare,…

- FOTO| Școala de vara de la Ciugud ii invața pe cei mici sa fie gospodari, creativi și harnici. Acțiune voluntara a profesorilor FOTO| Școala de vara de la Ciugud ii invața pe cei mici sa fie gospodari, creativi și harnici. Acțiune voluntara a profesorilor „Creativitate, educație, munca, joaca și distracție!…