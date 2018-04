Orban s-a trezit vorbind Liderul PNL sustine ca decizia pe care o va anunta Klaus Iohannis cu privire la revocarea sefei DNA ”este cronica unei decizii care este cunoscuta”. Adica una de respingere pe motiv ca solicitarea facuta de ministrul Justitiei ”nu are niciun temei serios”. Desi este perfect adevarat ca presedintele Iohannis s-a declarat in mod constant pe […] Orban s-a trezit vorbind is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

