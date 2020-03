Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la B1Tv, ca Nicolae Robu este momentan candidatul partidului la Primaria Timisoara. Afirmatia vine la nicio saptamana de cand acelasi Orban afirma ca PNL nu va avea candidati trimisi in judecata, cum este si cazul lui Robu. Ludovic Orban s-a…

- Presedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban, a declarat ca actualul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, trimis in judecata de catre DNA intr-un dosar de abuz in serviciu, este candidatul PNL pentru un nou mandat, insa daca va fi condamnat in prima instanta, nu va mai putea fi sustinut de catre…

- Presedintele PNL Ludovic Orban anunta ca nu vede „niciun motiv” pentru care actualul primar al Iasiului Mihai Chirica nu ar candida din partea PNL daca filiala PNL Iasi va sustine candidatura sa si anunta ca liberalii nu vor sustine o noua candidatura a lui Nicolae Robu pentru Primaria Timisoara daca…

- Nicolae Robu este la un pas de a nu mai fi eligibil pentru o noua candidatura la Primaria Timisoara din partea PNL. Ludovic Orban, presedintele partidului, a declarat, ieri, ca se vor respecta criteriite de integritate, ... The post Robu, aproape de a nu mai candida pe listele PNL! appeared first on…

- Candidatul USR la Primaria Timisoara, Dominic Fritz, a sanctionat taios ultimul autoelogiu al primarului Nicolae Robu, referitor la „dezvoltarea” transportului in comun. Precum in cazul salubrizarii de anul trecut, Robu se lauda acum cu ameliorarea unei probleme create tot de el, spune Fritz, dupa ce…

- Candidatul USR la Primaria Timisoara, Dominic Samuel Fritz, afirma ca Guvernul PNL nu da bani pentru proiectul Timisoara Capitala Culturala Europeana, fiindca la nivelul executivului, se stie ca primarul Nicolae Robu n-a facut nimic in ultimii trei ani in acest sens. Afirmatia USR-istului vine dupa…