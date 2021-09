Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Brasov, unde si-a prezentat motiunea cu care candideaza la funcsia de presedinte al PNL la Congresul partidului din 25 septembrie, ca el nu si-a dorit un nou mandat, dar nu a vazut alta solutie. Orban a subliniat ca nu el a decis sa candideze…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Realitatea TV, ca daca era in locul președintelui Klaus Iohannis ar fi reacționat și ar fi luat atitudine in momentul in care numele sau ar fi fost folosit in lupta politica interna dintr-un partid. Orban l-a atacat pe președinte referitor…

- Emil Boc a ajuns la Alba Iulia, dupa ce a fost la Sibiu, pentru a-i face campanie lui Florin Cițu. Primarul din Cluj-Napoca a anunțat ca premierul va ramane in funcție și daca va pierde competiția interna cu Ludovic Orban, fara a spune același lucru și despre actualul președinte al Camerei Deputaților.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a participat miercuri la conferinta de alegeri a Organizatiei PNL Brasov, unde a declarat ca nu duce lupta pentru șefia partidului in scop personal, ci pentru principiile și valorile originare ale PNL, un "partid al neamului romanesc, un partid de oameni care iși iubesc…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca sunt unii oameni in partid care se proclama campioni in lupta impotriva PSD, dar el a participat la toate bataliile cu "hidra comunista" care s-a travestit sub diferite nume de-a lungul ultimilor 30 de ani, anunța Agerpres. "Sunt unii…

- Klaus Iohannis i-a chemat, luni, la Cotroceni, pe Florin Cițu și pe Ludovc Orban, dar și pe ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, pentru consultari cu privire la proiectul „Romania Educata”. Președintele va avea, in perioada 5-7 iulie 2021, o serie de consultari cu mediul politic și cu partenerii…

- Ludovic Orban, candidat pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, sustine ca nu si-a dorit competitia interna care are loc pentru sefia formatiunii politice, in care se lupta cu premierul Florin Cițu. „Va spun din capul locului ca mie nu-mi plac declaratiile astea, ca eu sunt…

- Marcel Ciolacu a lansat un atac violent la adresa lui Klaus Iohannis, Florin Cițu și Ludovic Orban! Liderul PSD ii cere președintelui Romaniei sa iasa public și sa se dezica de guvernul Cițu. Ciolacu a remarcat ca bugetul de stat a devenit o lupta interna in PNL intre cei doi candidați la…