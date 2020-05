ORBAN s-a înfuriat la televizor: ”o minciună gogonată” Premierul Ludovic Orban a negat, sambata seara, la Romania TV, informațiile vehiculate in presa despre o iminenta remaniere, afirmand ca ele reprezinta ”o minciuna gogonata” și a amenințat ca va fi nevoit sa ”ia masuri impotriva fake news-urilor provoate de unul-doua site-uri de știri”, fara sa le numeasca. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia In ce privește organizarea alegerilor, Orban a declarat ca cel mai bun moment pentru alegerile locale ar fi sfașitul lunii septembrie, inceputul lunii ocombrie, dat fiind ca estimarile privind valul a doilea al epidemiei sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

